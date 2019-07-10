В Мурманске отремонтируют ещё один двор

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько обсудили проект благоустройства дворовой территории жилых домов №№ 40, 42, 44 по улице Карла Либкнехта, и №№ 3, 7 и 9 по переулку Водопроводный.

При проектировании выделено несколько участков, обеспечивающих различные интересы жителей. Предусмотрены игровые зоны для детей 0-7 лет, зоны активного досуга для детей и подростков 7-16 лет, зона отдыха, спортивная, пешеходная и зеленая зона для клумб.

— Напомню, между администрацией города Мурманска и АО «Мурманский морской торговый порт» было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого мы составили список проектов благоустройства, — рассказал Александр Масько. — В прошлом году мы реконструировали сквер возле морского вокзала. Сегодня мы презентуем следующий наш совместный проект. Реализация запланирована на 2019-2020 годы.

Уникальность заключается в комплексном подходе. Перед началом проектирования было проведено обследование территории. В том числе зафиксированы пути движения пешеходов по придомовой территории для обеспечения максимально комфортного зонирования.

— В документе учтены все важные моменты: расширение парковочного пространства, детская и спортивные площадки с безопасным тартановым покрытием, асфальтирование. При этом предусмотрено максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, — отметил Андрей Сысоев. — Следующий шаг — обсуждение проекта реконструкции с жителями двора. Именно они должны внести коррективы с учетом своих привычек и потребностей. Думаю, мурманчане проект поддержат.

Мурманский морской торговый порт оказывает поддержку в решении социально-экономических вопросов и реализации городских проектов. Так, помимо благоустройства общественных территорий, на базе гимназии № 8 по инициативе Мурманского морского торгового порта создан единственный в России профильный портовый транспортно-логистический класс.