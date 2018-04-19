Мурманская область. Арктика19.04.18 13:59
В Мурманске перекроют ряд улиц в связи уборкой снега
В целях своевременного и качественного проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети муниципального образования город Мурманск для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена парковка и перекрыто движение всех транспортных средств:
- по улице Егорова (с двух сторон) от проспекта Ленина до улицы Шмидта с 23 часов 18 апреля до 17 часов 19 апреля;
- по переулку Пионерскому (с двух сторон) от улицы Самойловой до улицы Шмидта с 23 часов 20 апреля до 17 часов 21 апреля.
Также будет запрещена парковка транспортных средств по проезду по улице Олега Кошевого (с двух сторон) с 8 до 17 часов 20 апреля.
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