В Мурманске перекроют улицы в связи с репетицией праздничного военного парада

В связи с проведением в Мурманске репетиции праздничного военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, 4 и 7 мая будут освобождены от транспорта следующие участки:

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» с 00.00 до 23.00 (на указанном участке будет работать эвакуатор);

- ул. Ленинградская, от дома № 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов, с 00.00 до 23.00;

- ул. Воровского, от ул. Коминтерна до просп. Ленина, с 19.00 до 23.00;

- ул. Академика Книповича, от ул. Шмидта до просп. Ленина, с 19.00 до 23.00;

- просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Профсоюзов, с 18.30 до 23.00.

Также 4 и 7 мая будет запрещено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

- по ул. Ленинградской, от дома № 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов, с 00.00 до 23.00;

- по ул. Воровского, от ул. Коминтерна до просп. Ленина, с 19.30 до 23.00;

- по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса с 19.30 до 23.00.



С 19.30 до 23.00 4 и 7 мая будет запрещено движение всех видов транспорта:

- по ул. Ленинградской, от дома № 5 по ул. Коминтерна до ул. Воровского;

- по ул. Воровского, от ул. Коминтерна до просп. Ленина;

- по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса.

На время проведения репетиции праздничного военного парада при движении сводной механизированной колонны 4 и 7 мая будет приостановлено движение всех видов транспорта по маршруту: ул. Героев Рыбачьего - просп. Кольский - просп. Ленина - ул. Карла Либкнехта - Нижне-Ростинское шоссе - ул. Нахимова - ул. Адмирала флота Лобова - просп. Героев-североморцев. По мере освобождения проезжей части, движение будет возобновлено.