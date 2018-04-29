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Мурманская область. Арктика29.04.18 07:14

В Мурманске перекроют улицы в связи с репетицией праздничного военного парада, посвященного Дню Победы

В связи с проведением в городе Мурманске репетиции праздничного военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, 4 и 7 мая будут освобождены от транспорта следующие участки:

— площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» с 00.00 до 23.00 (на указанном участке будет работать эвакуатор);
— ул. Ленинградская, от дома № 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов, с 00.00 до 23.00;
— ул. Воровского, от ул. Коминтерна до просп. Ленина, с 19.00 до 23.00;
— ул. Академика Книповича, от ул. Шмидта до просп. Ленина, с 19.00 до 23.00;
— просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Профсоюзов, с 18.30 до 23.00.

Также 4 и 7 мая будет запрещено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

— по ул. Ленинградской, от дома № 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов, с 00.00 до 23.00;
— по ул. Воровского, от ул. Коминтерна до просп. Ленина, с 19.30 до 23.00;
— по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса с 19.30 до 23.00.

С 19.30 до 23.00 4 и 7 мая будет запрещено движение всех видов транспорта:

— по ул. Ленинградской, от дома № 5 по ул. Коминтерна
до ул. Воровског;
— по ул. Воровского, от ул. Коминтерна до просп. Ленина;
— по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса.

На время проведения репетиции праздничного военного парада при движении сводной механизированной колонны 4 и 7 мая будет приостановлено движение всех видов транспорта по маршруту: ул. Героев Рыбачьего — просп. Кольский — просп. Ленина — ул. Карла Либкнехта — Нижне-Ростинское шоссе — ул. Нахимова — ул. Адмирала флота Лобова — просп. Героев-североморцев. По мере освобождения проезжей части, движение будет возобновлено.

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