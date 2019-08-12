В Мурманске перекрыто движение по улице Баумана в северном направлении

В Мурманске в связи с порывом на теплосети ПАО «Мурманская ТЭЦ» 12 августа с 13.15 приступает к аварийно-земляным работам на проезжей части по улицы Баумана (в районе пересечения с улицей Достоевского) в северном направлении за пешеходным переходом. При осуществлении работ будет перекрыто движение по улице Баумана в северном направлении.

Движение транспорта в районе аварийного участка будет осуществляться по первой полосе встречного направления согласно схеме организации работ. Дорожные знаки установлены. Планируемый срок завершения работ - 13 августа.

По завершению работ будет выполнено временное покрытие путем укладки железобетонных плит.

Ориентировочный срок восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части - 20 августа. Разрешение на осуществление земляных работ оформляется в установленном порядке.