Мурманская область. Арктика19.09.18 13:27
В Мурманске планируется ограничить движение всех видов транспорта по части улицы Прибрежной
В Мурманске в связи с производством работ по прокладке канализации планируется ограничить движение всех видов транспорта:
– на 8,5 метра по ширине проезжей части улицы Прибрежной (в районе дома № 187 по Кольскому проспекту) в северном направлении с 8 часов 24 сентября до 15 часов 26 сентября;
– на 8,5 метров по ширине проезжей части улицы Прибрежной (в районе дома № 187 по Кольскому проспекту) в южном направлении с 15 часов 26 сентября до 20 часов 30 сентября.
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Последние комментарии
Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
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Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
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ЕЛЕНА
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