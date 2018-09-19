В Мурманске планируется ограничить движение всех видов транспорта по части улицы Прибрежной

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке канализации планируется ограничить движение всех видов транспорта:

– на 8,5 метра по ширине проезжей части улицы Прибрежной (в районе дома № 187 по Кольскому проспекту) в северном направлении с 8 часов 24 сентября до 15 часов 26 сентября;

– на 8,5 метров по ширине проезжей части улицы Прибрежной (в районе дома № 187 по Кольскому проспекту) в южном направлении с 15 часов 26 сентября до 20 часов 30 сентября.