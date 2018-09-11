В Мурманске планируется ограничить движение всех видов транспорта по проезжей части улицы Домостроительной

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке сетей водопровода и канализации планируется ограничить движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Домостроительной (в районе дома № 41) в северном направлении с 8 часов 13 сентября до 20 часов 16 сентября;

– по ½ проезжей части улицы Домостроительной (в районе дома № 41) в южном направлении с 8 часов 17 сентября до 20 часов 20 сентября.