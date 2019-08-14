В Мурманске планируется освободить от транспорта, а также закрыть движение всех видов транспорта по улице Заводской

В Мурманске в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется освободить от транспорта, а также закрыть движение всех видов транспорта по улице Заводской - с 00.00 15 августа до 17 часов 31 августа.

Также планируется освободить от транспорта и закрыть движение всех видов транспорта на проезде от дома № 37 по проспекту Ленина до дома № 12 по улице Полярные Зори - с 00.00 17 августа до 17 часов 10 сентября.