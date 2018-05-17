В Мурманске планируется приостановка движения транспорта на время проведения мероприятия «Открытие мотосезона 2018»

В связи с проведением культурно-массового мероприятия «Открытие мотосезона 2018» планируется приостановка движения всех видов транспорта на время проезда колонны мотоциклистов по маршруту: улица Генералова (от дома № 131а по проспекту Кольскому) - проспект Кольский - проспект Ленина - проспект Героев-североморцев - улица Александрова с 13.00 до 13.40 19 мая.