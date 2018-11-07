Мурманская область. Арктика07.11.18 16:37
В Мурманске планируют запретить парковку и движение всех видов транспорта по улице Пушкинской
В Мурманске в связи с проведением VIII Всероссийского фестиваля науки в Мурманской области планируется запретить парковку и движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, по улице Пушкинской - от дома № 3а по улице Пушкинской до улицы Воровского - с 00 часов 9 ноября до 20 часов 10 ноября.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Земеля
07.11.18 07:25
Какая-то большая страна уже проходила путь - вкладывая огромные средства в гонку вооружений. Теперь ее нет. Думаю, что и усилия этого правителя будут напрасны
Zviygincew
06.11.18 20:10
ВВП есть от кого защищаться, поэтому денег надо много. А старики - им путь на погост, что на них деньги тратить
Бывалый
06.11.18 18:16
Для увеличения пенсий нашли выход - увеличили пенсионный возраст всех граждан, убеждая их , что они стали жить дольше, а для пушек и генеральских звёзд не нашли ничего нового, как вбухать на военные
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСоциальное неравенство в России пошло в рост - ВШЭ-PRO ВалютуРубль продолжил снижение на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуВыработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 ноября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыМалообеспеченных россиян освободят от обязанности подтверждать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ
-Нам интересно Ваше мнение06.11.18: Средний чек в сетях крупнейших ритейлеров за девять месяцев сократился на 0,3% (с поправкой на размер инфляции). Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 88 человек