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Мурманская область. Арктика12.07.17 11:44

В Мурманске по иску Государственной жилищной инспекции аннулирована лицензия управляющей компании «Жилищно-эксплуатационные услуги»

Принято решение об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «Управляющая компания «Жилищно-эксплуатационные услуги» (Мурманск). Решение принято региональным Арбитражным судом по иску Государственной жилищной инспекции Мурманской области.

В ГЖИ неоднократно поступали обращения жителей домов, находящихся в управлении УК «Жилищно-эксплуатационные услуги». Только за 2016 год поступило свыше 100 обращений жителей на нарушения – протечки кровли и межпанельных швов, ненадлежащее содержание лифтового оборудования, некачественную уборку подъездов, плохую работу вентиляции, несоблюдение температурного режима горячего водоснабжения, а то и вовсе отсутствие горячего и холодного водоснабжения. Зачастую люди не могли узнать местонахождение своей управляющей компании.

По итогам проверок управляющая организация неоднократно привлекалась к административной ответственности, выдавались предписания устранить выявленные нарушения. По истечении срока исполнения предписаний ГЖИ было установлено, что законные требования не были исполнены.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, если в течение календарного года организация, которая имеет лицензию на данный вид деятельности, два и более раз наказывалась за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания органа государственного жилищного надзора в многоквартирном доме или многоквартирных домах, сведения о таких доме или домах исключаются из реестра лицензий. А если общая площадь исключаемых из реестра лицензий домов оказывается более чем 15% от общей площади обслуживаемых этой управляющей организацией домов, то это является основанием для рассмотрения вопроса об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

В процессе процедуры аннулирования лицензии собственники жилья приняли решение о расторжении договоров с данной управляющей компанией и выборе для обслуживания домой другой организации.

 

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