В Мурманске по пальцам можно пересчитать дворы, в которых нет нарушений

Многочисленные жалобы горожан на нерасчищенные проезды, снег и наледь на крышах домов сегодня стали темой совещания с руководителями управляющих организаций, деятельность которых находится на постоянном контроле городских властей. В рабочей встрече также приняли участие представители Государственной жилищной инспекции и прокуратуры.

Такая безответственность со стороны управляющих организаций в любой момент может обернуться бедой. За последние дни в Мурманске произошло 5 случаев получения травм от падения наледи и снега со зданий. Технике муниципального предприятия «Управление дорожного хозяйства» 26 раз приходилось вытаскивать увязшие в снежной каше нерасчищенных дворов машины скорой помощи.

– Руководители управляющих организаций должны помнить, что за нарушения они могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности, – отметил временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска Алексей Лыженков. – К сожалению, по пальцам можно пересчитать дворы, в которых нет нарушений.

Напомним, состояние придомовых территорий регулярно проверяют комиссии по контролю за деятельностью управляющих организаций. По результатам их работы с 1 января этого года вынесено более 1200 предписаний об устранении нарушений.