В Мурманске по переулку Хибинскому будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движение всех видов транспорта:

- по 1/2 проезжей части по переулку Хибинскому в районе дома № 2 в восточном направлении с 8 часов 31 октября до 20 часов 1 ноября;

- по 1/2 проезжей части по переулку Хибинскому в районе дома № 2 в западном направлении с 8 часов 2 ноября до 20 часов 3 ноября.