Мурманская область. Арктика26.07.17 16:20
В Мурманске по проспекту Героев-североморцев будет ограничено движение всех видов транспорта
В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке канализации и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на проезде вдоль 178 квартала в районе дома № 9 корпус 1 по проспекту Героев-североморцев будет ограничено движение всех видов транспорта по 1/2 проезда вдоль 178 квартала:
- в южном направлении с 8 часов 1 августа до 20 часов 10 августа,
- в северном направлении с 8 часов 11 августа до 20 часов 18 августа.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 448 человек
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Последние комментарии
Ирина Яковлевна
26.07.17 21:08
Зашла на сайт порта, посмотрела вакансии - требования настолько высокие, что нашей молодёжи там ничего не светит. Может к годам 35 им можно набрать такой послужной багаж
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Витяй
26.07.17 21:03
А вот господин Карлин не прав. Вот только последние вакансии на сайте ММТП: старший инженер участка инженерных сетей ПКЭ; заместитель начальника портовых мастерских; главный энергетик/начальник отдела
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Volk
26.07.17 20:57
Да, журналисты всех мастей сильно расстроились, что не рванула бомба, что не повылетали стёкла, не снесло домик на берегу озера - день пропал, новости дрянь, никого не прибило!!! А то бы по российск
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