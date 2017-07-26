В Мурманске по проспекту Героев-североморцев будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке канализации и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на проезде вдоль 178 квартала в районе дома № 9 корпус 1 по проспекту Героев-североморцев будет ограничено движение всех видов транспорта по 1/2 проезда вдоль 178 квартала:

- в южном направлении с 8 часов 1 августа до 20 часов 10 августа,

- в северном направлении с 8 часов 11 августа до 20 часов 18 августа.