В Мурманске по требованию регионального управления Роспотребнадзора приостановлена работа школы № 21

25 января в Роспотребнадзор обратились родители школьников, которые пожаловались на холодные классы. Как сообщает ведомство, в ходе административного расследования произведена оценка гигиенических нормативов температуры воздуха в учебных классах, помещениях временного и постоянного нахождения учащихся, установлены факты нарушения требований санитарного законодательства в части соблюдения температурного режима.

Ведомство отмечает, что администрация школы не приняла мер, чтобы оградить детей от нахождения в холодных помещениях, с 28 января 2019 года введён временный запрет образовательной деятельности в помещениях учебного заведения. Протокол об административном правонарушении находится на рассмотрении в Первомайском районном суде Мурманска. В городской комитет по образованию направлено предписание.

В Роспотребнадзоре отмечают, что выявленные нарушения создавали условия для возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, особенно в сезон гриппа и ОРВИ.