В Мурманске по улице Александра Невского будет ограничено движение всех видов транспорта

NikoljG В либеральном лагере возникли разногласия после муниципальных выборов в Москве, которые прошли в единый день голосования. Руководитель штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац обвинил Алексея Навального в то Комментарий к новости: Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск

Помор-поморыч А вот и тема для разговора при встрече с господином Навальным! Хакерская группировка «Infotrader» сегодня ночью на своём сайте опубликовала выдержки из вскрытой переписки оппозиционного общественного Комментарий к новости: Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск