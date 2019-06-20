Мурманская область. Арктика20.06.19 15:01
В Мурманске по улице Траловой будет ограничено движение всех видов транспорта
В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движение всех видов транспорта:
– по ½ проезжей части проезда к дому № 22 по улице Траловой в южном направлении - с 8 часов 24 июня до 20 часов 25 июня;
– по ½ проезжей части проезда к дому № 22 по улице Траловой в южном направлении - с 8 часов 26 июня до 20 часов 28 июня.
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