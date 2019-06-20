В Мурманске по улице Траловой будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части проезда к дому № 22 по улице Траловой в южном направлении - с 8 часов 24 июня до 20 часов 25 июня;

– по ½ проезжей части проезда к дому № 22 по улице Траловой в южном направлении - с 8 часов 26 июня до 20 часов 28 июня.