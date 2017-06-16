В Мурманске по улице Воровского будет запрещена парковка и перекрыто движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением спортивно-массового мероприятия проекта «Родной двор – родной город» будет запрещена парковка и перекрыто движение всех видов транспорта:

–по улице Воровского, между Музыкальной аллеей и лестницей с улицы Буркова на улицу Воровского, с 6 до 13 часов 30 минут 18 июня;

– по улице Воровского, в направлении от улицы Софьи Перовской к домам № 18 и № 19 по улице Воровского, с 11 часов 30 минут до 13 часов 30 минут 18 июня.

Кроме того, указанные участки будут освобождены от транспорта.