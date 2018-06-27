Мурманская область. Арктика27.06.18 12:36
В Мурманске по улице Воровского запретят парковку и ограничат движение всех видов транспорта
В Мурманске в связи с проведением общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона планируется запретить парковку и ограничить движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской с 8 часов до 17 часов 28 июня.
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