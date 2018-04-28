В Мурманске почтили память пожарных, погибших при исполнении служебного долга

Подвиг пожарных и спасателей, погибших на боевом посту во имя спасения людей бессмертен. Их помнят не только близкие, коллеги, но также те, кому они сохранили жизнь.



В чрезвычайном ведомстве установлено, что каждая последняя пятница апреля – День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей. Работа пожарного всегда была связана с повышенным риском.



К сожалению, для шести сотрудников и работников пожарной охраны Мурманска боевые выезды стали последними. Это Геннадий Геннадьевич Жуков, Сергей Викторович Маракин, Денис Юрьевич Белоконь, Дмитрий Валерьевич Созинов, Михаил Валентинович Ключевской, Олег Павлович Дмитрук.



В Главном управлении МЧС России по Мурманской области и подчиненных подразделениях почтили память ушедших, кто ценой собственной жизни выполнил служебный и гражданский долг.



К могилам погибших и памятным знакам были возложены красные гвоздики – этот вечный символ мужества и героизма, отдавших свою жизнь за жизни других.