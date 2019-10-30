В Мурманске поддерживают Всероссийскую акцию «Рок в защиту животных»

Друзья! Вот уже во второй раз в рамках Всероссийской акции «Рок в защиту животных» в областном центре проводится благотворительный концерт. Приглашаем всех 26 октября в «Rock'n'Roll Music Bar» по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина, 11.

Встречаемся в 18 часов, а концерт начнётся в 19.00.

Сделай доброе дело - поддержи бездомных хвостиков.