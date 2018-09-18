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Мурманская область. Арктика18.09.18 15:13

В Мурманске подходят к концу ремонты объектов улично-дорожной сети

Сегодня ход работ по обновлению дорожного полотна на Нижне-Ростинском шоссе проверил глава администрации областного центра Андрей Сысоев.

– До завершения всех работ осталось порядка месяца, все мероприятия выполняются в срок в соответствии с графиком, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – В целом в рамках ремонтной кампании, которая затронула дороги и проезды, расположенные во всех округах Мурманска, обновится более 230 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетона на Нижнеростинском шоссе от улицы Александра Невского до улицы Нахимова, на общей площади 9,5 тысячи квадратных метров.

– Также планируется отремонтировать более 6 тысяч квадратных метров проезжей части на подъеме от Нижне-Ростинского шоссе до площади Нахимова, – отметил председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин. – Ремонт этих участков проводится по новой технологии «холодной регенерации».

В 2018 году продолжается проект «Дорога в школу», который был запущен в 2013 году. Всего за 5 лет был выполнен ремонт 98 проездов к 109 социально значимым учреждениям (образовательным, культурным, медицинским и спортивным). 

В этом году в рамках проекта «Дорога в школу» выполнены ремонты четырех проездов: к центру креативного развития молодежи (ул. Шабалина,39); к МБДОУ № 50 (ул. Новое Плато, 17); проезд от дома  33/1 до дома  63 по ул. Книповича (выборочно);  проезд вдоль школы № 34 (Карла  Либкнехта, 18а).

 

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