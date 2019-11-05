В Мурманске поднят Государственный флаг России на дизель-электрическом ледоколе «Обь»

Сегодня в порту Мурманск состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага на дизель-электрическом ледоколе «Обь». Это первый неатомный ледокол в составе Росатомфлота. В церемонии принял участие заместитель губернатора Евгений Никора.

Заместитель главы региона поздравил «Росатомфлот», а ввод в эксплуатацию нового ледокола назвал значимым событием для Мурманской области.

«Атомфлот» осуществил рывок в технологиях освоения Арктики и обеспечении транспортного сообщения в российской арктической зоне. Кроме того, для любого нового судна необходимо береговое обслуживание, а значит, это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления. Уверен, что высококвалифицированный персонал Росатомфлота будет надежно, безопасно и эффективно эксплуатировать этот красавец-ледокол», – подчеркнул Евгений Никора.

Заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша отметил, что ввод в строй ледокола «Обь» означает создание около 100 рабочих мест. Заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» – директор по СПГ Евгений Кот подчеркнул, что новый ледокол очень ждут в порту Сабетта.

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка отдал команду поднять Государственный флаг России на ледоколе «Обь». Новое судно официально вступило в строй действующих.