В Мурманске подпишут гранд-контракт по проекту «Обустройство и ремонт автодороги «Кола - Верхнетуломский - МАПП «Лотта»

1 ноября в Мурманске состоится подписание грант-контракта на реализацию крупного инфраструктурного проекта - «Обустройство и ремонт автомобильной дороги Кола - Верхнетуломский - МАПП «Лотта». Проектная заявка Мурманской области была одобрена для финансирования в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик»2014-2020.

Ведущим партнером проекта выступает Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор), партнером - АНО «Центр управления проектами», с финской стороны - Центр транспорта, экономики и окружающей среды Лапландии.

Проект направлен на развитие системы дорожной безопасности, создание одинаково комфортных и безопасных условий для движения по дороге по обеим сторонам российско-финской границы, снижение аварийности, увеличение грузо- и пассажиропотока, расширение экономического сотрудничества. Мероприятия проекта включают как ремонт дорожного полотна, так и обустройство элементами безопасности (барьерными заграждениями, инфо-знаками, стоянками и др.).

Общий бюджет проекта 4,5 млн евро, 15% из них составят средства государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы».

Официальной датой старта проекта станет дата подписания грант-контракта - 1 ноября 2018 года. В подписании примут участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, руководитель регионального совета Лапландии и финансовый менеджер проекта.

«Наш регион активно взаимодействует с партнерами в рамках проектов программы приграничного сотрудничества «Коларктик», которая представляет собой уникальный финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов четырех стран. На сегодняшний день к финансированию отобраны 14 проектов с участием организаций Мурманской области, семь из них направлены на защиту хрупкой природы Арктики», - отмечает губернатор Марина Ковтун.

Напомним, в рамках программы также был успешно реализован проект по реконструкции автомобильной дороги Кандалакша - Алакуртти - КПП «Салла».