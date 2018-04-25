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Мурманская область. Арктика25.04.18 12:49

В Мурманске подведены итоги городских соревнований «Школа безопасности»

В столице Заполярья завершились городские соревнования «Школа безопасности». С 2010 года соревнования «Школа безопасности» признаны видом спорта «Многоборье спасателей МЧС России» и включены во Всероссийский реестр видов спорта.

Нынешние состязания, которые состоялись в период объявленного в МЧС России Года культуры безопасности, проходили в Мурманске по нескольким дисциплинам - поисково-спасательные работы, пожарная эстафета, туристическая полоса, а также викторина на знания правил дорожного движения.

Следует отметить, что в подготовке и проведении соревнований помощь организаторам оказали представители Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФКГУ «1 отряд ФПС по Мурманской области» и спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра.

В результате упорной борьбы первое место в средней возрастной группе заняла команда МБОУ СОШ №44 города Мурманска, а в старшей — команда Кадетской школы города Мурманска.

Как отмечают организаторы соревнований, опыт и знания, приобретенные в «Школе безопасности», пригодятся ребятам и в реальной жизни, ведь подобные мероприятия обучают  работать в команде, укрепляют уверенность и боевой дух, развивают как физически, так и духовно и, конечно же, повышают культуру безопасности.

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