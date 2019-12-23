В Мурманске подведены итоги проекта «Профилактика детского травматизма»

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Мурманской области подведены итоги проекта «Профилактика детского травматизма». Его организатором выступила Региональная приёмная партии совместно с Общественной молодёжной палатой при Мурманской областной Думе.

На тему детской безопасности в быту прошло 190 родительских собраний по всей области, в том числе в удаленных населенных пунктах Териберка, Коашва, Нижнее Луостари, Ёнский, Титан, Североморск-3 и других. Более сотни человек были задействованы в проведении разъяснительной работы.

Большое количество разъяснительных бесед в детсадах прошло при участии работников прокуратуры Мурманской области.

Помощник прокурора Мурманской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяна Мавлютова обратила внимание собравшихся на том, что дети могут пострадать не только в проблемных семьях, но и в благополучных. Зачастую это происходит по недосмотру взрослых. Дети дошкольного возраста часто травмируются, когда в доступности находятся лекарственные и химические средства, легко открывающиеся окна и опасные предметы, а также во время игр на детских площадках.

Активное участие в проекте приняли уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган, работники СУ СК РФ по Мурманской области, представители Министерства здравоохранения Мурманской области, Мурманской региональной общественной организации доноров «Капля жизни», Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга».