В Мурманске подведут итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива»

29 октября в 17.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. Кирова начнется торжественная церемония подведения итогов регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива» при поддержке комитета гражданских инициатив, возглавляемого Алексеем Кудриным. Торжественную церемонию награждения победителей проведет руководитель проекта режиссёр, заслуженный деятель искусств России, член комитета гражданских инициатив Юлий Гусман.



Основная задача конкурса – поиск и поддержка гражданских лидеров, новых лиц современного российского общества. Тех, кто исключительно по собственной инициативе пытается что-то изменить на своей улице, в своем районе или городе. За пять лет существования конкурса в нем приняли участие более 2500 социальных проектов и инициатив граждан из 75 субъектов Российской Федерации в 12 номинациях, в том числе 59 проектов от Мурманской области.



Национальная премия «Гражданская инициатива» вручается по следующим номинациям:



1. «Ростки новой власти» (гражданские инициативы в области местного самоуправления, участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, решения вопросов ЖКХ и т.п.).



2. «Воздух свободы» (политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских свобод и т.п.).



3. «Раздвинь границы возможностей» (социальная поддержка и защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы).



4. «Сохрани жизнь» (гражданские инициативы в организации помощи больным детям).



5. «Память» (инициативы по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, пожилым людям, благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений).



6. «Зеленая планета» (гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных).



7. «Здоровье нации» (гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни).



8. «Протяни руку» (действия волонтеров в оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, в поиске пропавших).



9. «Духовное наследие» (инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности).



10. «Семья будущего» (инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства).



11. «Чужого горя не бывает» (гражданские инициативы в помощь бездомным, наркозависимым, заключенным, безработным, беспризорникам и т.п.).



12. «Наш общий дом – Россия» (гражданские инициативы в оказании помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств).



Завершит торжественную церемонию награждения победителей регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива» праздничный концерт.



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