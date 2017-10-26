РАМКИ ЗАКОНА: Учимся защищать свои персональные данныеБыть студентом теперь выгодно, как минимум на 5%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.10.17 16:29

В Мурманске подведут итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива»

29 октября в 17.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. Кирова начнется торжественная церемония подведения итогов регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива» при поддержке комитета гражданских инициатив, возглавляемого Алексеем Кудриным. Торжественную церемонию награждения победителей проведет руководитель проекта режиссёр, заслуженный деятель искусств России, член комитета гражданских инициатив Юлий Гусман.

Основная задача конкурса – поиск и поддержка гражданских лидеров, новых лиц современного российского общества. Тех, кто исключительно по собственной инициативе пытается что-то изменить на своей улице, в своем районе или городе. За пять лет существования конкурса в нем приняли участие более 2500 социальных проектов и инициатив граждан из 75 субъектов Российской Федерации в 12 номинациях, в том числе 59 проектов от Мурманской области.

Национальная премия «Гражданская инициатива» вручается по следующим номинациям:

1. «Ростки новой власти» (гражданские инициативы в области местного самоуправления, участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, решения вопросов ЖКХ и т.п.).

2. «Воздух свободы» (политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских свобод и т.п.).

3. «Раздвинь границы возможностей» (социальная поддержка и защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы).

4. «Сохрани жизнь» (гражданские инициативы в организации помощи больным детям).

5. «Память» (инициативы по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, пожилым людям, благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений).

6. «Зеленая планета» (гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных).

7. «Здоровье нации» (гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни).

8. «Протяни руку» (действия волонтеров в оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, в поиске пропавших).

9. «Духовное наследие» (инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности).

10. «Семья будущего» (инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства).

11. «Чужого горя не бывает» (гражданские инициативы в помощь бездомным, наркозависимым, заключенным, безработным, беспризорникам и т.п.).

12. «Наш общий дом – Россия» (гражданские инициативы в оказании помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств).

Завершит торжественную церемонию награждения победителей регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива» праздничный концерт.

Контактная информация по проекту: тел. +7(495) 514 07 72 и +7(495) 514 05 51, e-mail: premia@fondkudrina.ruwww.premiagi.ru.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовал: 501 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ирина
26.10.17 17:41
Для чего надо было устанавливать леса в августе, чтобы разобрать в октябре. Ремонтные работы не велись на проспекте Ленина. Для того, видимо, чтобы отмыть бюджетные деньги?
Комментарий к новости:Мы не гонимся за скоростью, главное – качество капремонтов домов - Андрей Сысоев
Роман
26.10.17 01:15
Т***и е******е * - купюры редакции.
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Роман
25.10.17 15:37
Я простой житель, но ничего не понял, что Вы сказали о "системе" обращения с отходами.
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Виталий Измайлов берётся управлять отходами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика