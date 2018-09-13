В Мурманске подвели итоги «Гольфстрима»

Сегодня в Мурманске состоялось награждение представителей предприятий, экстренных служб, волонтеров – всех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Гольфстрим».

На торжественной церемонии руководители коллективов и частные лица получили из рук главы администрации благодарственные письма и памятные подарки. Отдельно Андрей Сысоев поблагодарил представителей Северного Флота. Их показательные выступления, а также демонстрация военной техники стали доброй традицией спортивно-культурного праздника.

– Мы в очередной раз доказали, что Мурманск готов к приему соревнований самого высокого уровня, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – В следующем году наш город станет столицей III Чемпионата мира по ледяному плаванию. Уверен, мы достойно проведем этот турнир и впишем очередную славную страницу в историю города.

Особой благодарности удостоились волонтеры. Именно они помогали спортсменам и координировали зрителей. Всего было задействовано более 90 юношей и девушек.

– Этот год особенный: он посвящен добровольческому движению в России, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой. – Я считаю, что ребята достойно справились с возложенными на них обязанностями.