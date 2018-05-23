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Мурманская область. Арктика23.05.18 16:06

В Мурманске подвели итоги конкурса детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться»

Сегодня в киноконцертном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялся Праздник победителей XXI Международного конкурса детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться», посвященного Десятилетию детства в России.

В конкурсе приняли участие 1785 юных авторов, среди них более 100 детей с особенностями здоровья. Это юные писатели из 19 населенных пунктов Мурманской области, а также конкурсанты из города Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Архангельской, Липецкой, Самарской областей.

Всего на конкурс представлено 272 работы в пяти номинациях: Чудесные истории детства (к 10-летию Детства в России); Мой мачтовый город; Волшебство северной сказки (С. Топелиус, С. Лагерлеф, Т.Б. Эгнер); Мой сильный маленький народ (коренные малочисленные народы); Стань природе другом.

76 юных писателей получили подарки от организаторов конкурса, а все участники – благодарственные письма.

В традиционной номинации «Мой сильный маленький народ (коренные малочисленные народы)» было представлено 37 книг юных участников в возрасте от 5 лет до 21 года, среди них как индивидуальные авторы, так и коллективные работы.

В награждении победителей конкурса в номинации «Мой сильный маленький народ» приняли участие специалисты ГОБУ «Центр народов Севера» Ольга Корвякова и Анна Серова.

 

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