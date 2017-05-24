В Мурманске подвели итоги конкурса «Гермес – 2017»

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в награждении участников и призеров профессионального конкурса «Гермес».

Традиционно его проведение на повышение общественного статуса предпринимателя, расширение деловых возможностей, повышение культуры и качества обслуживания населения, распространение положительного опыта и признание делового авторитета лучших руководителей и коллективов потребительского рынка.

– За 19 лет проведения конкурса номинации постоянно изменяются, отметил Андрей Сысоев, - Это позволяет не только поддерживать интерес к конкурсу, но и обеспечивает высокий уровень конкуренции среди его участников.

С каждым годом участники конкурса демонстрируют все более высокий уровень подготовки, индивидуальный творческий подход, профессиональное мастерство в стремлении стать «лучшим из лучших».

В 2017 году конкурс «Гермес» проводился по следующим номинациям: «Лучший продавец-консультант спортивных товаров»; «Лучший официант объекта общественного питания»; «Лучший продавец- консультант ювелирных изделий».

Все участники конкурса получили дипломы, а победители и призеры – дипломы и подарочные сертификаты.