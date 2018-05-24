В Мурманске чествуют лучших выпускников школУченик Хибинской гимназии Евгений Михайлов прошёл в финал Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений школьников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.05.18 17:43

В Мурманске подвели итоги конкурса «Гермес-2018»

Сегодня в Мурманске наградили лучших предпринимателей – победителей городского конкурса «Гермес», который проводится по инициативе администрации заполярной столицы. В этом году он состоялся в юбилейный, двадцатый раз.

Конкурс направлен на  укрепление общественного статуса предпринимателя, расширение деловых возможностей, повышение культуры и качества обслуживания населения. Ежегодно для него разрабатываются новые номинации. Это позволяет не только поддерживать интерес участников, но и обеспечивает высокий уровень конкуренции среди конкурсантов в различных сферах деятельности.

В этом году турнир включал 3 номинации:  «Лучший свадебный салон», «Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению рыбного сета», «Лучший флорист по изготовлению бизнес-букета (композиции)».

– Участие в конкурсе – очень хорошая школа.  Опыт, который конкурсант приобрел, он сможет использовать в своей работе, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Уверен, количество участников будет с каждым годом увеличиваться.

В этом году победителями стали:

номинация «Лучший свадебный салон»: 1 место – Салон «Торжество» (ул. Шмидта, 31/1);

номинация Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению рыбного сета»: 1 место – Lounge-cafe «Терраса» (просп. Ленина, 69);

«Лучший флорист по изготовлению бизнес-букета (композиции)»: 1 место – ООО «Пан Тюльпан» (ул. Марата, 1).

Победители получили дипломы и подарочные сертификаты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовал: 131 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиОптовики и АЗС Мурманской области значительно подняли цены на топливо-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 19 копеек, евро - на 17 копеек-PRO ЭнергетикуСможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика