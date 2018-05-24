В Мурманске подвели итоги конкурса «Гермес-2018»

Сегодня в Мурманске наградили лучших предпринимателей – победителей городского конкурса «Гермес», который проводится по инициативе администрации заполярной столицы. В этом году он состоялся в юбилейный, двадцатый раз.

Конкурс направлен на укрепление общественного статуса предпринимателя, расширение деловых возможностей, повышение культуры и качества обслуживания населения. Ежегодно для него разрабатываются новые номинации. Это позволяет не только поддерживать интерес участников, но и обеспечивает высокий уровень конкуренции среди конкурсантов в различных сферах деятельности.

В этом году турнир включал 3 номинации: «Лучший свадебный салон», «Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению рыбного сета», «Лучший флорист по изготовлению бизнес-букета (композиции)».

– Участие в конкурсе – очень хорошая школа. Опыт, который конкурсант приобрел, он сможет использовать в своей работе, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Уверен, количество участников будет с каждым годом увеличиваться.

В этом году победителями стали:

номинация «Лучший свадебный салон»: 1 место – Салон «Торжество» (ул. Шмидта, 31/1);

номинация Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению рыбного сета»: 1 место – Lounge-cafe «Терраса» (просп. Ленина, 69);

«Лучший флорист по изготовлению бизнес-букета (композиции)»: 1 место – ООО «Пан Тюльпан» (ул. Марата, 1).

Победители получили дипломы и подарочные сертификаты.