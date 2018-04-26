В Мурманске подвели итоги конкурса «Лыжня зовет»

Подведены итоги традиционного 47-го массового конкурса «Лыжня - 2018 зовет!». В соревнованиях приняли участие более 24 000 мурманчан. Площадками для проведения конкурса традиционно стали лыжные трассы на территориях спорткомплекса «Снежинка» и Семеновского озера. Заботу о доставке людей на трассу «Снежинка» и обратно взяла на себя администрация Мурманска. Были организованы регулярные бесплатные автобусные маршруты.

– Отрадно, что продолжает расти количество участников конкурса, среди которых молодые семьи, школьники и подростки, юные спортсмены из детских садов города Мурманска, – рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. – Ключевой момент этого года то, что ждали многие любители лыжного спорта – пятикилометровая трасса на территории спорткомплекса «Снежинка».

Стоит отметить, что конкурс проводится с 1971 года для популяризации лыжного спорта и привлечению населения города Мурманска к систематическим занятиям физической культурой и спортом.



Победителями 47-го массового Конкурса «Лыжня - 2018 зовет!» в индивидуальном зачёте стали:

1. Мужчины старше 60 лет – Карпушов Вадим Николаевич. Он преодолел дистанцию 12 200 км.

2. Мужчины 18-60 лет – Аверкиев Дмитрий Борисович. Он преодолел дистанцию 1274 км.

3. Женщины старше 56 лет – Григорьева Вера Анатольевна. Она преодолела дистанцию 564 км.

4. Женщины 36-55 лет – Сучкова-Григорьева Елена Петровна. Она преодолела дистанцию 680 км.

5. Женщины 18-35 лет – Харчевникова Ксения Николаевна. Она преодолела дистанцию 145 км.

6. Юноши и девушки 14-17 лет – Осипенко Татьяна Александровна. Она преодолела дистанцию 252 км.

7. Мальчики и девочки 10 – 13 лет – Осипенко Владислав Александрович. Он преодолел дистанцию 252 км.



Победителями 47-го массового Конкурса «Лыжня - 2018 зовет!» в коллективном зачёте стали:

1. «Самая спортивная семья» – Семья Казанцевых (Казанцева Надежда Николаевна, Казанцев Валерий Владимирович, Казанцев Руслан Валерьевич). Дистанция – 6 405 км.

2. «Самая спортивная школа» – МБОУ Г. Мурманска «Гимназия № 8». Ребята преодолели дистанцию 1024 км.

3. «Самое спортивное дошкольное образовательное учреждение» – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска № 151. Дети прошли дистанцию 406 км.