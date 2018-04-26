Стихи Победы - традиционная акция «Арктик-ТВ»В Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.04.18 15:10

В Мурманске подвели итоги конкурса «Лыжня зовет»

Подведены итоги традиционного 47-го массового конкурса «Лыжня - 2018 зовет!». В соревнованиях приняли участие более 24 000 мурманчан. Площадками для проведения конкурса традиционно стали лыжные трассы на территориях спорткомплекса «Снежинка» и Семеновского озера. Заботу о доставке людей на трассу «Снежинка» и обратно взяла на себя администрация Мурманска. Были организованы регулярные бесплатные автобусные маршруты.

– Отрадно, что продолжает расти количество участников конкурса, среди которых молодые семьи, школьники и подростки, юные спортсмены из детских садов города Мурманска, – рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. – Ключевой момент этого года то, что ждали многие любители лыжного спорта – пятикилометровая трасса на территории спорткомплекса «Снежинка».

Стоит отметить, что конкурс проводится с 1971 года для популяризации лыжного спорта и привлечению населения города Мурманска к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Победителями 47-го массового Конкурса «Лыжня - 2018 зовет!» в индивидуальном зачёте стали:
1. Мужчины старше 60 лет – Карпушов Вадим Николаевич. Он преодолел дистанцию 12 200 км.
2. Мужчины 18-60 лет – Аверкиев Дмитрий Борисович. Он преодолел дистанцию 1274 км.
3. Женщины старше 56 лет – Григорьева Вера Анатольевна. Она преодолела дистанцию 564 км. 
4. Женщины 36-55 лет – Сучкова-Григорьева Елена Петровна. Она преодолела дистанцию 680 км.
5. Женщины 18-35 лет – Харчевникова Ксения Николаевна. Она преодолела дистанцию 145 км.
6. Юноши и девушки 14-17 лет – Осипенко Татьяна Александровна. Она преодолела дистанцию 252 км.
7. Мальчики и девочки 10 – 13 лет – Осипенко Владислав Александрович. Он преодолел дистанцию 252 км.

Победителями 47-го массового Конкурса «Лыжня - 2018 зовет!»  в коллективном зачёте стали:
1. «Самая спортивная семья» – Семья Казанцевых (Казанцева Надежда Николаевна, Казанцев Валерий Владимирович, Казанцев Руслан Валерьевич). Дистанция – 6 405 км.
2. «Самая спортивная школа» – МБОУ Г. Мурманска «Гимназия № 8». Ребята преодолели дистанцию 1024 км.
3. «Самое спортивное дошкольное образовательное учреждение» – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска № 151. Дети прошли дистанцию 406 км.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 446 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:40Городские хроники (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХВ долгах как в шелках: дебиторская задолженность потребителей Мурманской области за оказанные ЖКУ на конец 2017 года составила 26,5 млрд рублей-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика