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Мурманская область. Арктика09.10.17 17:33

В Мурманске подвели итоги областного конкурса «Интеллектуальный марафон»

В минувшее воскресенье в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной интеллектуально-творческий очно-заочный конкурс «Интеллектуальный марафон».

Дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья из Мурманска, Колы, Кандалакши, Снежногорска, Оленегорска и поселка Кильдинстрой представили творческие работы на тему «Наш дом – планета Земля». Участники отвечали на вопросы викторин, отгадывали загадки, исполняли песни, демонстрировали свои танцевальные и художественные способности, а также показывали театральные зарисовки.

В номинации «Театральное творчество» в младшей возрастной группе диплома I степени удостоен театральный коллектив Мурманской коррекционной школы № 1, диплома II степени – детский театральный коллектив «Затейники» Кильдинской коррекционной школы-интерната, диплома III степени – творческий коллектив «Арлекино» снежногорского Дома детского творчества «Дриада».

В номинации «Музыкальное творчество» в старшей возрастной группе диплом I степени был вручен Яне Михайловской из Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения, дипломы II степени – группе «Апрель» Кандалакшской коррекционной школы-интерната в младшей и старшей возрастных категориях, диплом III степени в старшей возрастной группе - Ивану Крицкому из Мурманской молодежной организации «Валентина-плюс».

В номинации «Изобразительное творчество» в младшей возрастной категории дипломами I степени были награждены Никита Пименов из Оленегорской коррекционной школы-интерната и Илья Жуков из Мурманской коррекционной школы № 1, дипломами II степени – воспитанники мурманского центра дифференцированного обучения «Радуга» и Вероника Кизименко из Кандалакшской коррекционной школы-интерната, дипломами III степени – Герман Братов из мурманского центра дифференцированного обучения «Радуга» и Василиса Костыря из Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения.

В старшей возрастной группе обладателем диплома I степени стал Дмитрий Шарапов из Мурманской молодежной организации «Валентина-плюс», диплома II степени – Марина Прищенко из Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения, дипломов III степени – Татьяна Серова из Мурманской коррекционной школы-интерната № 3 и Алеся Пабринките из Кольской средней общеобразовательной школы № 2.

Специальным дипломом «За оригинальное коллективное оформление» были награждены воспитанники Оленегорской коррекционной школы-интерната, «За оригинальное композиционное решение» - Дарья Ильясова и Данил Ларин из Мурманской коррекционной школы № 1, «За яркое цветовое исполнение» - Екатерина Кулабухова из Мурманской коррекционной школы-интерната № 3, «За оригинальную творческую идею» - София Желева и Мария Милорадова из Мурманской коррекционной школы № 1, «За раскрытие экологической темы» - Александр Шиловский из Мурманской коррекционной школы № 1.

В номинации «Литературное творчество» в младшей возрастной группе диплома I степени был удостоен Дмитрий Анатольев и диплома II степени – Алина Кокшарова из Кольской средней общеобразовательной школы № 2.

В старшей возрастной группе дипломом I степени наградили Максима Ромулова из Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана», дипломом II степени – Александра Лысых из Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения.

В номинации «Познавательный поединок» в младшей возрастной категории дипломов I степени были удостоены Максим Аверкин и Владислав Черноморец из Мурманской коррекционной школы-интерната № 3, дипломов II степени – Тимур Сомов и Мирон Макаров из Мурманской коррекционной школы-интерната № 3, дипломов III степени – Кира Опарина из Кольской средней общеобразовательной школы № 2 и Матвей Кошевич из Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана».

В старшей возрастной категории дипломом I степени награжден Виктор Митяков из Оленегорской коррекционной школы-интерната, дипломом II степени – Светлана Киселева из Кольской средней общеобразовательной школы № 2, дипломами III степени – Екатерина Герасимова и Валентина Дмитриева из Кандалакшской коррекционной школы-интерната.

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