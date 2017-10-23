В Мурманске подвели итоги областного конкурса «Мой папа – лучший!»

В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс «Мой папа – лучший!». Главы семей из Мурманска, Североморска, Полярных Зорь, Мончегорска, поселков Мурмаши и Сафоново подготовили визитные карточки «Папа может все!», во время которых рассказали о своих семьях и увлечениях. Участники удивили творческими способностями на конкурсе «Талант-шоу», а также предстали перед зрителями и членами жюри в образах супергероев: Бэтмена, Богатыря, Геркулеса, мушкетера и многих других.

По результатам выступлений дипломами за I место наградили семью Функер из североморского Центра досуга молодежи и семью Костюченко из мурманского Центра досуга и семейного творчества. Дипломы за II место вручили семье Войтовых из Детского сада № 19 поселка Мурмаши и семье Черных из мурманского Дома культуры «Первомайский». Дипломами за III место были награждены семья Лежниных из Мончегорского городского центра культуры и семейный театральных коллектив «Подсолнух» городского Дворца культуры города Полярные Зори.

Специальные дипломы за участие получили семья Яровенко из средней общеобразовательной школы № 2 поселка Сафоново и семья Собининых из мурманского Детского сада № 138.