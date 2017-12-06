В Мурманске подвели итоги областной акции «Живи ярко!»

С сентября по ноябрь 2017 года в Мурманской области прошла областная молодежная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!». Организатор акции - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

За время проведения акции специалисты Дворца культуры побывали в четырех населенных пунктах Мурманской области: городе Оленегорске, поселках Мурмаши, Минькино и Молочный.

Более 1000 ребят Кольского Заполярья приняли участие в мастер-классах по хореографическому искусству, ток-шоу «Мода на здоровье в современном обществе», интеллектуальных играх на знание своего края, а также посмотрели выступления коллективов художественной самодеятельности областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялось закрытие акции «Живи ярко!» в рамках Декады SOS. Юные мурмачане посмотрели выступления творческих коллективов областного Дворца, проявили эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край» и приняли участие в различных конкурсах, играх и разыгрышах.

Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек среди подростков и молодежи, пропаганду активного образа жизни и участие в жизни общества, а также организацию содержательного досуга молодежи, вовлечение в творческую среду и создание условий для самовыражения.