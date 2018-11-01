В Мурманске покажут спектакль «Однажды»

Со 2 по 4 ноября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт VII Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг». В этом году фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения балетмейстера М.И. Петипа.

Одними из участников фестиваля станут театр танца «Стелларис» (Хаммерфест, Новегия) и Государственный национальный ансамбль песни и танца республики Карелия «Кантеле» (Петрозаводск, Россия). Коллективы, под руководством хореографа Сульвейг Лейнан-Хермо, создали спектакль «Однажды», основывающийся на культуре вепсов, а также саамов, проживающих как в России, так и в Норвегии. Постановка предназначена для семейного просмотра.

Отправной точкой проекта являются как сходство, так и различия культур России и Норвегии. Постановка спектакля «Однажды» является важным шагом в развитии культурного симбиоза.

Мурманчане и гости города смогут увидеть спектакль «Однажды» 3 ноября в 16.00 в Ловозерском Центре развития досуга и культуры, а 4 ноября в 11.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Также спектакль будет показан в Петрозаводске, Кондопоге, Кеми (Республика Карелия), Заполярном, Никеле (Мурманская область), Хаммерфесте (Норвегия).

Ансамблю «Кантеле» в апреле 2018 года исполнилось 82 года. Репертуар коллектива базируется на культуре и традициях народов, населяющих Карелию. Ансамбль известен своими фольклорными танцевальными и музыкальными постановками, адаптированными для сцены.

Театр танца «Стелларис» является старейшим коллективом в Норвегии в области современного танца. Ранее в «Стелларис», были осуществлены несколько постановок, базирующихся на культуре саамов. Например, «Гейдозис», «Ризнингер» и «Авадат».