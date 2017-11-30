В Мурманске полицейские ищут двух девушек, представляющихся сотрудницами газовой службы

Сотрудники полиции разыскивают двух неизвестных девушек, которые обманным путем проникли в квартиру пожилого мурманчанина и обокрали его.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску обратился пенсионер 1927 года рождения с сообщением о том, что у него из квартиры были похищены денежные средства в размере 70 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции пожилой мужчина рассказал, что в дневное время суток пришли две девушки, которые представились работницами газовой службы, и сообщили о том, что им необходимо проверить газовое оборудование. Одна из девушек попросила хозяина квартиры провести её к газовой плите для осмотра, в этот момент вторая девушка направилась в комнату, в которой находилась супруга потерпевшего. Пожилая женщина не помнит произошедшего.

Спустя непродолжительное время после ухода девушек заявитель, собираясь пойти в магазин за продуктами, обнаружил пропажу принадлежащих ему денежных средств, после чего он незамедлительно обратился в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

По подозрению в совершении кражи разыскиваются две девушки: на вид 25-30 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, лицо европейской внешности. Была одета в куртку темного цвета ниже пояса, темные брюки; на вид 25-30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Была одета в одежду тёмного цвета.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении злоумышленниц, позвонить по телефонам 8 (8152) 40-62-91 (дежурная часть УМВД России по г. Мурманску), 8 (8152) 40-61-10 (дежурная часть отдела полиции № 2) или 02.

Полиция Мурманска просит предупредить пожилых родственников о фактах совершения противоправных действий неизвестными лицами, в том числе девушками, в отношении пожилых граждан. Злоумышленники представляются сотрудниками газовой службы и проникают в квартиру пенсионеров, после чего совершают кражи принадлежащего пожилым людям имущества.