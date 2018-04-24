В Мурманске полицейские изъяли незаконную алкогольную продукцию

В полицию поступила информация о незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов Первомайского округа. В ходе проверки данной торговой точки сотрудники отдела организации и применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области обнаружили ряд нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

Так, было установлено, что продавцы осуществляли реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии и документов, подтверждающих их легальность.

В отношении предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 статьи 14.16 КоАП «Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота» и ч.3 статьи 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии»

Всего из помещения торговой точки полицейские изъяли более 10 литров спиртосодержащей продукции. По решению суда владельцу может грозить штраф от 10 до 500 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции.