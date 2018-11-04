В Мурманске полицейские обнаружили очередную «резиновую» квартиру

В ходе проведения проверки по сообщению сотрудников отдела по вопросам миграции ОП №1 УМВД России по городу Мурманску сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 35-летний житель областного центра. Северянин зарегистрировал в своей квартире жителя одной из республик ближнего зарубежья, 1972 года рождения, и подал соответствующие документы о его прибытии в государственные органы.

При проверке полицейские выяснили, что по указанному адресу зарегистрированный гражданин не проживает. За оказанную услугу северянин получил две тысячи рублей. Установлено, что ранее подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и был судим за кражи и причинение вреда здоровью.

По факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.