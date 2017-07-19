В Мурманске полицейские по «горячим следам» задержали ночного грабителя

Около 3 часов ночи в отдел полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску обратился 54-летний мужчина. Он заявил, что в отношении него был совершен уличный грабеж. По словам потерпевшего, на улице Капустина к нему подошел неизвестный и с применением насилия открыто похитил все имеющиеся наличные денежные средства в сумме 16 тысяч рублей. После этого грабитель скрылся с места происшествия.

Потерпевший описал сотрудникам полиции приметы подозреваемого. Ориентировка с ними была передана всем наружным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что грабеж совершил 26-летний молодой человек, не имеющий в Мурманске определенного места жительства. Спустя непродолжительное время сотрудники ППС задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Часть похищенной суммы была изъята при задержании, остальное злоумышленник успел потратить.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.