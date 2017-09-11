В Мурманске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже лабрадора

Дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по факту хищения породистой собаки у местной жительницы.

В полицию Мурманска обратилась 64-летняя мурманчанка с заявлением о краже принадлежащей ей собаки породы лабрадор стоимостью 35 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что когда зашла в магазин, расположенный по улице Скальная, привязала к перилам лестницы свою собаку. Выйдя из магазина, увидела что собаки на месте нет.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, изъяли видеозапись с камеры наружного наблюдения, а также опросили возможных свидетелей произошедшего. Очевидцы сообщили полицейским, что видели, как мужчина отвязывал черную собаку.

Приметы подозреваемого были переданы всем патрульным нарядам, на его розыск были ориентированы дежурные экипажи полиции.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам был задержан подозреваемый в похищении собаки – 58-летний житель областного центра, ранее неоднократно судимый. Собака была возвращена законной хозяйке.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что увидел возле магазина собаку, оставленную без присмотра. Решив, что животное стоит дорого, он решил её украсть, чтобы в дальнейшем заработать на нем денег.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.