В Мурманске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в похищении моторного масла из магазина АЗС

В полицию Мурманска накануне поступило сообщение от оператора АЗС о том, что неизвестным мужчиной похищены две канистры моторного масла. На место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску и отсмотрели записи с камер видеоналюдения.

Полицейские установили, что хищение совершил молодой человек, который зашел в помещение и, отвлекая продавца, незаметно забрал две канистры, после чего скрылся с АЗС на автомобиле.

В целях задержания транспортного средства подозреваемого в хищении в Ленинском округе Мурманска был введён план «Перехват».

Сотрудниками ГИБДД разыскиваемый автомобиль был установлен. Мурманчанин, ранее судимый за кражу, 1993 года рождения, находящийся в автомобиле, был доставлен в Ленинский отдел полиции.

Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что похищенное моторное масло он успел продать на авторынке незнакомому человеку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.