В Мурманске полицейские по горячим следам задержали угонщика велосипеда

В дежурную часть за помощью обратилась жительница областного. Она рассказала полицейским, что у нее был похищен велосипед «Форвард» стоимостью 18 тысяч рублей. Оперативники, опросив заявительницу, установили, что велосипед был оставлен владелицей без надлежащего присмотра между этажами в подъезде дома по улице Александра Невского. Этим и воспользовался злоумышленник.

Копии фотографий похищенного имущества был переданы всем патрульным нарядам полиции, также оперативниками были опрошены возможные очевидцы происшедшего. Сотрудниками патрульно-постовой службы, находящимися на маршруте патрулирования, подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 16-летний житель Мурманска, ранее судимый за угон. Молодой человек в момент задержания был на украденном велосипеде. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что похитил велосипед для личного пользования.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время подозреваемый находятся под подпиской о невыезде