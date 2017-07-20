В Мурманске полицейские подвели первые итоги профилактической операции «Автобус»

На территории Мурманской области проходит операция «Автобус». Оперативно-профилактические мероприятия, связанные с проверками пассажирского транспорта, начались 17 июля. Несколько дней спустя, полицейские подвели их промежуточные итоги.

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД и ОГИБДД УМВД России по г.Мурманску выявили более 40 нарушений, среди которых: управление транспортным средством с техническими неисправностями, не использование ремней безопасности водителями и пассажирами, нарушения правил перевозки людей, превышение количества пассажиров, предусмотренного техническими характеристиками.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по всем фактам нарушений составлены административные материалы. Операция продолжится до конца июля.