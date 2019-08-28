В Мурманске полицейские пресекли незаконный оборот спиртосодержащей продукции без документов и лицензии

В УМВД России по Мурманской области поступила информация о нарушении законодательства в сфере оборота алкогольной продукции в одной из торговых точек города Мурманска. При проведении проверочных мероприятий сотрудниками ООПАЗ УМВД России по Мурманской области установлен факт нахождения в незаконном обороте алкогольной продукции.

Из помещения торговой точки полицейские изъяли свыше 40 литров спиртосодержащей жидкости. Данная продукция находилась в обороте при отсутствии документов, подтверждающих качество и безопасность, а также при отсутствии лицензии на реализацию крепкого алкоголя.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и статье 14.17 КоАП РФ (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Санкции указанных статей предусматривают ответственность для индивидуальных предпринимателей в виде штрафа в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, с конфискацией изъятой продукции.