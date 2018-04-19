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Мурманская область. Арктика19.04.18 17:08

В Мурманске полицейские продолжают выявлять факты повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения

В областном центре на проспекте Героев-Североморцев сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль «КИА» под управлением 35-летней женщины. Полицейскими у автоледи были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования. Содержание алкоголя в крови женщины составило 1,194 мг/л.

В ходе проверки полицейские установили, что данная гражданка в 2014 году уже была лишена специального права вождения автомобиля за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Аналогичный случай произошел возле дома по проспекту Кольскому. Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску был остановлен автомобиль «Хендай» под управлением 39-летней гражданки. У водителя автомобиля имелись признаки алкогольного опьянения. Проведенный тест определил, что женщина находилась за рулем в нетрезвом виде.

В ходе проверки полицейские установили, что она в июле 2017 года уже была лишена специального права вождения автомобиля за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Срок наказания на данный момент не истек.

По фактам возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобили эвакуированы на штрафстоянку.

Госавтоинспекция Мурманска напоминает, что сотрудники дорожной полиции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.

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