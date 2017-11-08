В Мурманске полицейские продолжают выявлять игровое оборудование, установленное в торговых точках

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску оперативным путем была получена информация о том, что в одном из магазинов, расположенном по улице Чумбарова-Лучинского, установлен терминал, с помощью которого можно играть в азартные игры за определенную плату.

Терминал был изъят из торговой точки, по факту участковым уполномоченным полиции составлен протокол осмотра. Изъятое игровое оборудование помещено на склад, впоследствии по решению суда оно будет уничтожено.

Всего с начала года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.Мурманску в ходе проверок установлено 45 объектов, на которых осуществлялась незаконная игорная деятельность, изъято 109 единиц игрового оборудования, их них 34 игровых терминала. Материалы проверок по каждому факту направлены в СУ СК России по Мурманской области для принятия процессуального решения.