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Мурманская область. Арктика10.01.18 11:35

В Мурманске полицейские в ходе погони задержали водителя, попытавшегося скрыться после совершения нескольких ДТП

Сотрудники специального взвода ОБ ДПС УГИБДД УМВД России по г. Мурманску, находясь на маршруте патрулирования, заметили автомобиль «Мазда» с повреждениями после дорожно-транспортного происшествия. Водитель не выполнил законных требований полицейских об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В ходе непродолжительного преследования нарушитель не справился с управлением и допустил столкновение с придорожным ограждением. У задержанного сотрудниками полиции водителя имелись видимые признаки алкогольного опьянения. От прохождения соответствующего медицинского освидетельствования в присутствии понятых мужчина (1965 год рождения) отказался.

В результате проверки полицейскими было установлено, что незадолго до задержания злоумышленник допустил столкновение с двумя автомобилями и скрылся с места ДТП.

По фактам в отношении нарушителя были составлены административные протоколы по ч.2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», по ч.1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», по ч.2 статьи 12.37 КоАП РФ «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности ОСАГО, а равно управление транспортным средством, если такое ОСАГО заведомо отсутствует», по ч.2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся», а также по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по решению суда водителя может ожидать наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, лишение права управлением транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также крупный штраф.

 

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