В Мурманске полицейские задержали ночного «любителя цветов»

В полицию Мурманска поступило сообщение от владельцев торгового павильона по продаже цветов о том, что неизвестные лица в ночное время разбили стекло и проникли в торговое помещение. Из павильона были украдены цветы и денежные средства в сумме 2110 рублей.

Полицейские сняли отпечатки пальцев, а также иные следы, оставленные злоумышленником. По факту в отношении неустановленного лица следователем было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 установили, что хищение совершил ранее судимый за кражу мужчина 1966 года рождения без определенного места жительства. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем наружным нарядам полиции.

Спустя несколько дней нарядом ППС подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник признался в совершении преступления и пояснил, что похищенные цветы он продал, а денежные средства потратил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.