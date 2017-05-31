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Мурманская область. Арктика31.05.17 10:15

В Мурманске полицейские задержали таксиста, ударившего ножом своего пассажира

В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от очевидца о том, что водитель такси в районе дома № 80 по Кольскому проспекту причинил ранение его знакомому. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Потерпевший – житель Мурманска 1980 года рождения – был доставлен в медицинское учреждение с проникающим ранением грудной клетки.

Свидетель происшествия рассказал полицейским, что они со знакомым отдыхали в гостях в Первомайском округе. Решив отправиться по домам, вызвали такси. Подъехавший на вызов водитель такси провёз их несколько метров, после чего пассажиры решили поменять маршрут. Таксист везти их по другому маршруту отказался, и мужчины попросили высадить их. Выйдя из машины и отправившись на остановку, мужчины заметили, как автомобиль такси вернулся. Водитель автомашины выскочил из такси, ударил ножом в грудь одного из пассажиров. Второй пассажир, отбившись от нападения, вызвал полицию и скорую. Водитель такси с места происшествия скрылся.

Приметы подозреваемого и номер автомобиля полицейскими были переданы всем наружным нарядам полиции. В областном центре был введен план «Перехват».

Спустя непродолжительное время в ходе оперативно-розыскных мероприятий наряд патрульно-постовой службы задержал автомобиль такси в Первомайском округе областного центра  возле одного из баров и доставил подозреваемого в отдел полиции.

Ранее судимый за кражу водитель такси 1968 года рождения, не имеющий определенного места жительства, признался в причинении вреда здоровью своему пассажиру. Нож, которым он ударил в грудь потерпевшего, он успел выбросить.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

 

 

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